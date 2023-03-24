"Лестер" нацелился на полузащитника ПСЖ

“Лестер” проявляет интерес к полузащитнику “Пари Сен-Жермен” и сборной Португалии Ренату Санчешу, сообщает Jeunes Footeux.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “лис” португалец может заменить бельгийского хавбека Юри Тилеманса, который, скорее всего, покинет клуб летом.

В нынешнем сезоне 25-летний Санчеш провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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