"Лестер" нацелился на чемпиона мира из сборной Аргентины

Форвард “Фиорентины” и сборной Аргентины Николас Гонсалес может перебраться в “Лестер”.

Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По его информации, англичане предложили аргентинскому футболисту контракт до лета 2027 года с зарплатой в 4 млн евро.

По данным тематических ресурсов, стоимость футболиста составляет около 23 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Гонсалес сыграл 11 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми голами.

Отметим, что Николас в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, но на поле ни разу не выходил.