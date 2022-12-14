"Лестер" может перехватить трансферную цель "Барселоны"

“Лестер” проявляет интерес к марокканскому полузащитнику “Анжера” Аззедину Унаи, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов предложить за него 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются “Барселона" и “Севилья”.

В нынешнем сезоне 22-летний Унаи провел за “Анжер” и сборную Марокко 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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