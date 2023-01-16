"Лестер" близок к трансферу чемпиона мира-2022

Аргентинский вингер “Фиорентины” Николас Гонсалес близок к переходу в “Лестер”, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Сумма трансфера может составить 36 миллионов евро.

24-летний Гонсалес в нынешнем сезоне провел за “Фиорентину” 13 матчей и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Форвард стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, но не принял участие ни в одном из матчей мундиаля.

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