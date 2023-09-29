Леонардо Бонуччи завершает карьеру

Защитник "Униона" из Берлина, Леонардо Бонуччи, объявил о своем плане завершить профессиональную футбольную карьеру по окончании сезона 2023/2024.

По словам футболиста, до перехода в немецкий клуб у него был еще один вариант развития карьеры, но он захотел попробовать что-то новое.

“У меня был вариант с переходом в ”Лацио", но я выбрал "Унион", потому что в свой последний сезон в футболе хотел попробовать что-то новое. А после завершения карьеры, вероятно, начну свою карьеру тренера. Германия предоставляет отличные возможности для совершенствования дисциплинарных и профессиональных методов", - сказал именитый итальянский футболист.

36-летний Бонуччи перебрался в чемпионат Германии в прошлое межсезонье.

До этого он выступал за "Ювентус" в течение 12 лет, с перерывом на сезон 2017/2018, когда он играл за "Милан".

В прошлом сезоне Бонуччи потерял место в стартовом составе “старой синьоры” и провел всего 26 матчей в различных турнирах, в которых забил два гола. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.