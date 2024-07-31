Леон Маршан установил новый олимпийский рекорд в плавании на 200 метров баттерфляем
Французский пловец Леон Маршан продолжает собирать награды Олимпийских игр. В среду, 31 июля, состоялся финал в плавании на 200 метров в стиле баттерфляй.
Маршан одержал победу в заплыве и продемонстрировал время - 1:51.21 минуты. Это стало новым Олимпийским рекордом в баттерфляе на 200 метров. К слову, второе место завоевал венгр Кристоф Милак, а третье - канадец Илья Карун.
К слову, Леон Маршан получил золотую награду на дистанции 400 метров комплексным стилем на Играх 2024 года. Он финишировал первым с результатом 4:02.95 минуты и побил рекорд, который 16 лет принадлежал легендарному американцу Майклу Фелпсу.
Таккже напомним, что Симона Байлс выиграла уже восьмую награду на Олимпиадах и пятую золотую. Это ее 38 награда с топ-турниров, куда входят чемпионаты мира и Олимпиады. По этому показателю Байлс нет равных.