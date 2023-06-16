Леон Горецка высказался о своем будущем в "Баварии"

Полузащитник мюнхенской “Баварии” Леон Горецка заявил, что он не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.

“У меня нет никаких планов, кроме как остаться в ”Баварии". У нас большие планы на следующий сезон", - приводит слова Горецки журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 28-летний Горецка провел за “Баварию” 40 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.