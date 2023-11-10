Ленивый Бензема. Стало известно, почему Аль-Иттихад уволил известного тренера

Главный тренер "Аль-Иттихада" Нуну Эшпириту Санту действительно конфликтовал с форвардом команды Каримом Бензема.

Как пишет AS, португальского тренера не устраивал подход французского футболиста к тренировкам и матчам.

Конфликт между произошел во время перерыва матча Лиги чемпионов Азии с "Аль-Кува", который команда проиграла со счетом 0:2.

Тогда тренера заявил, что Бензема, будучи лидером команды, должен был проявить больше инициативы и быть примером для всех игроков. По словам португальского специалиста, такое поведение не соответствует его роли и статусу в команде.

Уже через сутки после разговора с нападающим Нуну был отправлен в отставку.

Издание пишет, что в клубе ранее не было никаких вопросов к работе 49-летнего тренера, так как он выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне 2022/2023 и завоевал Суперкубок страны в 2023 году.