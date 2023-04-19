Лэмпард высказался о вылете "Челси" из Лиги чемпионов

Наставник “Челси” Фрэнк Лэмпард попытался найти причины поражения своей команды от мадридского “Реала” в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Во вчерашней игре лондонцы проиграли со счетом 0:2, в первой игре был зафиксирован такой же исход в пользу испанского клуба.

По словам Лэмпарда, его команда хорошо играла в течение 60 минут и создавала моменты, но не использовала их.

Тренер признался, что не хочет хвалить команду за проигрыш и что они должны поднимать планку.