Лэмпард выразил свое мнение о новом руководстве "Челси"
Новости футбола Сегодня, 06:18
Фото: твиттер Челси
Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил свое мнение о новом руководстве клуба.
Он отметил, что после разговоров с людьми, принимающими решения в клубе, получил положительное впечатление.
Лэмпард обратил внимание на свой опыт работы в разных клубах и игровую карьеру, которая позволила ему получить представление о том, какой должен быть клуб, у которого есть видение и который хочет двигаться вперед.
Он отметил, что "Челси" находится в процессе изменений и он готов сыграть свою роль в этом процессе.
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