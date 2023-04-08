Лэмпард выразил свое мнение о новом руководстве "Челси"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил свое мнение о новом руководстве клуба.

Он отметил, что после разговоров с людьми, принимающими решения в клубе, получил положительное впечатление.

Лэмпард обратил внимание на свой опыт работы в разных клубах и игровую карьеру, которая позволила ему получить представление о том, какой должен быть клуб, у которого есть видение и который хочет двигаться вперед.

Он отметил, что "Челси" находится в процессе изменений и он готов сыграть свою роль в этом процессе.