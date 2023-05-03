Лэмпард проиграл 10 матчей подряд и обновил 35-летний антирекорд

Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард потерпел уже 10 поражений подряд во всех турнирах.

Вчера в лондонском дерби “аристократы” проиграли “Арсеналу” 1:3.

К‍ак сообщили в Opta Sports, легенда “синих" стал первым английским тренером, который проиграл 10 игр подряд, возглавляя команду высшей лиги.

Ранее антирекорд принадлежал Артуруа Коксу, который в феврале 1988 года проиграл десять матчей подряд с "Дерби Каунти".

Напомним, что до своего назначения в "Челси", Лэмпард тренировал "Эвертон".