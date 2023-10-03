Лэмпард признался, что его не удивляют проблемы Челси

Бывший тренер и игрок "Челси" Фрэнк Лэмпард оценил текущую форму лондонской команды.

По словам известного специалиста, он не удивлен текущим положением лондонского клуба.

“Я сам сталкивался с этими проблемами в конце прошлого сезона. Я пришел в клуб, которые удивлял результатами, не свойственными ”Челси", несмотря на работу высококвалифицированных менеджеров, таких как Томас Тухель и Грэм Поттер.

Сейчас я вижу, что отсутствие побед усиливает нервозность в команде. Многие игроки чувствовали, что их время в клубе подходит к концу, возможно, из-за ожидания продажи. Я и сам жил с этим чувством. Руководство клуба наняло Маурисио Почеттино для того, чтобы повлиять на ситуацию. Были внесены серьезные изменения, но в футболе не существует мгновенных чудес, и АПЛ является самым неумолимым чемпионатом", - сказал он.

Напомним, что на данный момент лондонская команда сыграла в АПЛ семь матчей и занимает 11-е место. Вчера “синие” на выезде обыграли “Фулхэм” со счетом 2:0.