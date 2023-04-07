Лэмпард принял первое кадровое решение в "Челси"

Новый наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард намерен вернуть форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в основной состав.

Как известно, габонец почти не играл под руководством бывшего тренера “синих” Грэма Поттера, при котором он сыграл чуть больше сотни минут во всех турнирах.

Напомним, что Лэмпард возглавил “Челси” накануне. Его контракт рассчитан до конца сезона.

Что касается Обамеянга, то он перешел в "Челси" в конце летнего трансферного окна 2022 года. В этом сезоне на его счету три гола и один ассист за лондонский клуб во всех официальных турнирах.