Лэмпард покинул пост главного тренера "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард уволен с должности наставника “Эвертона”.

Вечером 23 января об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Отметим, что под руководством легенды английского футбола команда последний раз побеждала еще 22 октября.

После этого на счету “ирисок” 8 поражений и 2 ничьих.

Фрэнк Лэмпард принял команду 31 января 2022 года. Сейчас “Эвертон” идет на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ.