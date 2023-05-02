Лэмпард оценил перспективы украинца Мудрика

Временный наставник “Челси” Фрэнк Лэмпард оценил перспективы украинца Михаила Мудрика.

"Мы надеемся, что Мудрик станет важным игроком для нашей команды на долгое время. Мы видели, что он умеет. У него всё ещё есть многое, чтобы мы даже не знаем.

Это часто бывает с молодыми игроками", — приводит слова Лэмпарда Football London.

В этом сезоне украинец провел 13 поединков и отдал две результативные передачи.