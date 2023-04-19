Лэмпард официально стал худшим тренером в истории "Челси"

Наставник “Челси” Фрэнк Лэмпард стал первым тренером лондонского клуба в истории, который проиграл первые четыре матча после прихода в команду.

Напомним, что известный в прошлом футболист возглавил “синих” в этом месяце, а его контракт рассчитан до конца сезона.

Под его руководством “Челси” провел 4 матча, в которых удалось забить лишь один гол, против семи пропущенных.

В данный момент “синие” занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 39 очков за 31 матч.