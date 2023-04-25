Лэмпард назвал главную звезду "Челси"

Как сообщает Goal, главный тренер “Челси” Фрэнк Лэмпард выразил свое восхищение полузащитником Энцо Фернандесом, высоко оценив его исключительный талант и значительный прогресс за последний год, несмотря на то, что он присоединился к команде в сложный период

, Лэмпард считает, что благодаря этому Энцо стал сильнее и за ним будущее “Челси". В этом сезоне 22-летний аргентинец провел 44 матча, забил четыре гола и сделал девять результативных передач во всех турнирах.

Контракт Энцо с «Челси» истекает в 2031 году, а его трансферный сбор оценивается в 85 миллионов евро.