Лэмпард нашел причину ужасной игры "Челси"

Наставник “Челси” Фрэнк Лэмпард попытался найти причину слабой результативности команды, которая уже 4 игры подряд не забивает голы.

Отметим, что по этому показателю “синие” установили антирекорд с 1993 года.

По словам Лэмпарда, команда должна усерднее работать на тренировках и вернуть уверенность в свои возможности, чтобы избежать дальнейших неудач.

При этом тренер призвал футболистов не демонстрировать такой игры, как это было в матче с “Реалом” (0:2) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.