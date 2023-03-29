"Лейпциг" определился с будущим Гвардиола

“Лейпциг” не намерен продавать защитника Йошко Гвардиола летом.

Как пишет Флориан Плеттенберг, клуб хочет сохранить игрока до 2024 года.

Результатом этого решения стала отмена борьбы за 21-летнего хорвата со стороны топ-клубов, таких как “Реал”, “Ливерпуль” и “Манчестер Сити”.

Гвардиол выступает за “Лейпциг” с лета прошлого года, его контракт длится до 2027 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 32 матча и забил 3 гола.