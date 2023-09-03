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ВИДЕО. Лейпциг снова крупно выиграл

Новости футбола Сегодня, 14:03
Лейпциг одерживает вторую разгромную победу подряд в Бундеслиге Фото: https://www.instagram.com/rbleipzig/

Ред Булл Лейпциг уехал на выездной матч третьего тура Бундеслиги. Матч проходил в столице Германии против Униона Берлина.

Первый тайм оказался достаточно ровным. Ни одна из команд не создала хорошего голевого момента и ушла на перерыв при нулевой ничьей. На старте второго тайма Лейпциг смог выйти вперед стараниями Хави Симонса, открывшего счет на 51-й минуте. Для Униона плохие новости не завершились. Нападающий Кевин Фолланд получил красную карточку и покинул поле. Гости воспользовались таким "подарком" от соперника. Беньямин Шешко оформил дубль через две минуты, забив на 85-й и 87-й минутах. Лейпциг побеждает со счетом 3:0, для команды Марко Розе это вторая разгромная победа. В предыдущем туре они обыграли Штутгарт (5:1).

Бундеслига. Третий тур

"Унион" - "РБ Лейпциг" - 0:3
Голы: 0:1 - 51 Симонс, 0:2 - 85 Шешко, 0:3 - 87 Шешко.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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