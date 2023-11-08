Лейкерс недовольны работой судей. НБА ответила на жалобу

Во вторник, 7 ноября, в НБА состоялся матч регулярного сезона. Майами на своем площадке принимало Лейкерс и победило 108:107.

По информации ESPN, Лос-Анджелес обратился в НБА из-за плохого судейства в этой игре. Основным обвинением клуба стали несправедливые решения судей в пользу форварда Леброна Джеймса. Лейкерс представили видеозаписи, на которых, по их мнению, видны неправомерные контакты защитников Майами с Леброном, которые судьи не заметили.

"Их объяснения не соответствуют тому, что действительно происходит на площадке. Когда я попытался сделать данк через Томаса Брайанта, он четко попал рукой прямо в мое лицо. Я спросил у них объяснения, и один из судей сказал, что его рука была поднята в воздухе, двое других сказали, что они были блокированы и не видели этот эпизод", - так ситуацию прокомментировал Леброн Джеймс.

Сама лига заявила, что судьи не допустили ошибок в конце матча между Лейкерс и Майами.

Леброн в матче набрал 30 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи.