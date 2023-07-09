Легионер киевского "Динамо" не хочет возвращаться в Украину

Голландский полузащитник киевского “Динамо” Джастин Лонвейк не хочет возвращаться в Украину, сообщает телеграм-канал “Динамо” Киев Inside".

По сведениям источника, причиной такого решения футболиста является опасения о своей безопасности в связи с нападением россии на Украину. В связи с этим представители 23-летнего голландца к руководству украинского клуба с предложением помочь ему перейти в другой клуб на правах аренды.

Стоит отметить, что Лонвейк перешел в “Динамо” уже после полномасштабного вторжения рашистов в Украину. Таким образом, он не может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта.

Лонвейк выступает за “Динамо” с сентября 2022 года. Он перешел из датского “Виборга". Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Всего он провел за киевский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Напомним, что в прошлом сезоне “Динамо” финишировало на четвертом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Таким образом, киевляне сыграют в Лиге Конференций в сезоне-2023/2024.