Легионер киевского "Динамо" назвал главное отличие украинцев от россиян

Хавбек киевского “Динамо” Бенито вспомнил о времени, проведенном в чемпионате России.

По словам футболиста, украинский народ более дружелюбный, в то время как россияне очень радикальны.

"Посмотрите, сколько иностранцев ходит по улицам Киева. Много африканцев, американцев, европейцев. В России им не так просто ходить по улицам.

Мне кажется, что украинцы очень гостеприимны, они рады туристам, открыты, дружелюбны ко всем.

У россиян же нет такого гостеприимства, которое характерно для вас", - сказал он.