Легионер киевского "Динамо" хочет уехать из Украины

Нидерландский защитник “Динамо” Джастин Лонвейк все еще надеется покинуть киевский клуб.

Как пишет Виктор Вацко, в данный момент на игрока претендует одна команда из Бельгии.

По его информации, сделка может принести “Динамо” “нормальную сумму” за трансфер игрока.

В это сезоне нидерландец сыграл за киевлян в 18 матчах, забил 1 гол и отдал 1 ассист.