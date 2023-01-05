Легионер "Днепр-1" отказывается возвращаться в Украину

23-летний вингер “Днепр-1” Билл отказывается возвращаться в Украину.

Как пишет фан-сайт клуба, по этой причине бразилец не поедет на первый сбор команды в Турции.

Отметим, что с начала войны в Украине Билл играл в аренде за “Спорт Ресифи”, а затем за РФШ в Латвии.

В составе украинской команды бразилец играет с 2021 года. На его счету 18 матчей и один гол во всех турнирах.