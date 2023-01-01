Легенду "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах

Бразильский защитник Дани Алвес обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает ABC.

По сведениям источника, в полицию Женералитета Каталонии поступило заявление от женщины, которая заявила, что Алвес, находясь в ночном клубе, засунул руку ей под нижнее белье. Окружение игрока отрицает все обвинения.

39-летний Алвес находится в Барселоне на отдыхе. С лета 2022 года он выступает за мексиканский “Пумас”. На чемпионате мира-2022 Алвес принял участие в трех матчах.

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