Легенду "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах
Новости футбола Сегодня, 05:40
Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитник Дани Алвес обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает ABC.
По сведениям источника, в полицию Женералитета Каталонии поступило заявление от женщины, которая заявила, что Алвес, находясь в ночном клубе, засунул руку ей под нижнее белье. Окружение игрока отрицает все обвинения.
39-летний Алвес находится в Барселоне на отдыхе. С лета 2022 года он выступает за мексиканский “Пумас”. На чемпионате мира-2022 Алвес принял участие в трех матчах.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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