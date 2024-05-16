Легендарный Златан Ибрагимович обратился к Тайсону Фьюри перед его боем с Усиком

Известный экс-форвард сборной Швеции и ряда европейских клубов Златан Ибрагимович обратился к обладателю пояса WBC в хэвивейте Тайсону Фьюри перед его поединком с Александром Усиком.

"Тайсон, надеюсь, ты хорошо подготовился к бою. Ты прекрасно выглядишь. Наслаждайся поединком. Я почти уверен, что ты знаешь, что нужно делать на ринге. И я уверен, что ты будешь делать то, что и всегда – творить историю. Будь собой, доставь всем нам удовольствие от просмотра. Но самое главное, делай то, на что способен – побеждай", - публикует обращение шведа Фьюри в своем Instagram.

В субботу, 18, мая должен пройти поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком в Саудовской Аравии. Украинец и британец контролируют все важные пояса в хэвивейте – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Напомним, что перед пресс-конференцией боксеров, представители их команд начали драку, в результате которой отец Тайсона Фьюри, Джон, ударил головой одного из членов команды Усика. В итоге Джон Фьюри рассек себе лоб.