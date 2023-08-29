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Легендарный Жорди Альба принял решение о своем будущем в сборной Испании

Новости футбола Сегодня, 15:52
Легендарный Жорди Альба принял решение о своем будущем в сборной Испании Фото: инстаграм Жорди Альбы/Автор неизвестен

Легендарный испанский защитник Жорди Альба принял решение о завершении карьеры в сборной Испании, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, футболиста сообщил о своем решении в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) несколько недель назад.

34-летний Альба выступал за сборную Испании с 2011 года. Всего он провел за испанскую национальную команду 93 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 22 результативных передачи, а также получил девять желтых карточек. В составе сборной Испании Альба становился чемпионом Европы в 2012 году, а также стал победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2022/2023.

Напомним, что Альба в летнее трансферное окно покинул “Барселону” и перешел в “Интер Майами” на правах свободного агента. Он провел за американский клуб шесть матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2024 года. В соглашении включена опция о возможности продления контракта еще на один год. Ранее он также играл за клубы “Корнелья”, “Валенсия” и “Химнастик”.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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