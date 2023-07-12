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Легендарный вратарь ван дер Сар остается в реанимации: что известно

Новости футбола Сегодня, 03:00
Легендарный вратарь ван дер Сар остается в реанимации: что известно Фото: твиттер МЮ

По информации, опубликованной официальным сайтом амстердамского "Аякса",

Легендарный вратарь сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар пока остается в отделении интенсивной терапии, но в целом состояние стабильно и не вызывает обеспокоенности у врачей.

Об этом сообщили на сайте амстердамского “Аякса”.

Также информацию подтвердила жена экс-футболиста Аннемари.

Как известно, 52-летний нидерландец находился в отпуске в Хорватии, где был госпитализирован в больницу Сплита после кровоизлияния в мозг.

“Эдвин на данный момент остается в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Жизни он не угрожает. Каждый раз, когда мы его навещаем, он способен общаться. Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться его ситуация”, - сказала супруга спортсмена.

Ван дер Сар играл на профессиональном уровне с 1990 по 2011 год. Он защищал цвета таких клубов, как "Аякс", "Ювентус", "Фулхэм" и "Манчестер Юнайтед". Еще один матч провел за ВВ "Нордвейк", воспитанником которого он является.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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