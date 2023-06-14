Легендарный ветеран "Ливерпуля" перешел в "Брайтон"

Пресс-служба “Брайтона” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Ливерпуля” Джеймса Милнера.

Футболист подписал контракт с клубом до лета 2024 года с возможностью продления еще на год. Хавбек достался “чайкам” бесплатно, так как его контракт с мерсисайдцами истекает 30 июня 2023 года.

37-летний Милнер выступал за “Ливерпуль” 2015 года. Всего он провел за клуб 332 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 46 результативных передач. Ранее играл за “Лидс”, “Суидон”, “Ньюкасл”, “Астон Виллу” и “Манчестер Сити”. За сборную Англии сыграл 61 матч и забил один гол.