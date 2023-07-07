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Легендарный ван дер Сар госпитализирован в тяжелом состоянии

Новости футбола Сегодня, 15:42
Легендарный ван дер Сар госпитализирован в тяжелом состоянии Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Бывший вратарь сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, сообщает пресс-служба амстердамского “Аякса” в официальном твиттере.

В настоящее время экс-спортсмен находится в отделении интенсивной терапии. Состояние голландца оценивается как стабильное.

“Все в ”Аяксе" желают Эдвину скорейшего выздоровления. Мы думаем о тебе❤️", – говорится в сообщении клуба.

52-летний ван дер Сар с 2016 года занимал должность генерального директора “Аякса”, но в конце мая он ушел в отставку.

В бытность футболистом ван дер Сар выступал за “Аякс”, “Ювентус”, “Фулхэм”, “Манчестер Юнайтед” и “Нордвейк”. За сборную Нидерландов он играл с 1995 по 2008 год. Всего он провел за голландскую национальную команду 130 матчей и пропустил 87 голов. 4-кратный чемпион Нидерландов, 4-кратный чемпион Англии, 3-кратный обладатель Кубка Нидерландов, 2-кратный обладатель Кубка английской лиги, 3-кратный обладатель Суперкубка Нидерландов, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, обладатель Межконтинентального кубка, Победитель клубного чемпионата мира, 2-кратный обладатель Кубка Интертото.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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