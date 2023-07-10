Легендарный украинский вратарь принял решение о завершении карьеры

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о том, что вратарь команды Андрей Пятов принял решение о завершении карьеры.

39-летний голкипер останется в структуре клуба и получил должность в тренерском штабе нового главного тренера Патрика ван Леувена.

6 августа “Шахтер” проведет прощальный матч Пятова. Матч состоится в Лондоне против лондонского “Тоттенхэма”.

Пятов выступал за “Шахтер” с 2007 года. Он перешел в донецкий клуб из полтавской “Ворсклы”. Сумма трансфера составила один миллион евро. Всего Пятов провел за “Шахтер” 482 матча во всех турнирах и пропустил 415 голов. Еще в 223 матчах он ушел с поля без пропущенных голов. В составе клуба из Донецка голкипер завоевал 28 трофеев и это является рекордом “Шахтера”. Пятов 11 раз становился чемпионом Украины, восемь раз завоевал Кубок Украины, восемь раз выиграл Суперкубок Украины, а также один раз стал обладателем Кубка УЕФА.

Пятов с 2007 года играл за сборную Украины. За украинскую национальную команду он провел 102 матча и пропустил 83 гола.