Легендарный Тотти подозревается в финансовых махинациях

Легенда “Ромы” Франческо Тотти подозревается в финансовых махинациях, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, банковские счета бывшего футболиста провели несколько подозрительных операций, связанных с казино в Лас-Вегасе, Монако и Лондоне. Полицейские агенты по борьбе с отмыванием денег ведут следствие.

46-летний Тотти всю свою карьеру провел в “Роме”. За римский клуб он выступал с 1993 по 2017 годы. За сборную Италии сыграл 58 матчей и забил девять голов. Чемпион мира-2006.

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