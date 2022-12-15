Легендарный теннисист возобновит карьеру, если Аргентина выиграет ЧМ-2022

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист

Известный аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро готов возобновить карьеру, если сборная его страны победит на ЧМ-2022 в Катаре.

Об этом он сказал в беседе с одним из подписчиков в социальных сетях. В частности, он пообещал сыграть на US Open – 2023.

Напомним, что дель Потро является бывшей третьей ракеткой мира. В 2022 году он завершил карьеру из-за проблем с коленями.

Напомним, что Аргентина в финале ЧМ-2022 сыграет против Франции. Игра пройдет 18 декабря.