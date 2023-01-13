Легендарный Роналду обручился со своей девушкой (фото)

Легенда бразильского футбола Роналдо обручился со своей девушкой. Его избранницей стала бразильская модель Селина Локс.

О радостном событии в своей жизни девушка написала в своих социальных сетях.

“Да, я согласна”, - написала она.

Пара находится в отношениях с 2015 года. Отметим, что 45-летний Роналду старше своей возлюбленной на 15 лет.