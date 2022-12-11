Легендарный Роналдо предложил тренера для сборной Бразилии

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выразил мнение, что новым главным тренером национальной сборной может стать наставник “Флуминенсе” Фернандо Диниз.

“Думаю, что многие сейчас удивятся. Из длинного списка вариантов федерация футбола Бразилии рассмотрит кандидатуру Диниза. Этот парень делает шоу для публики. Многие могут засомневаться в нем, так как он не выигрывал трофеи, но я верю, что он является хорошим тренером. Назначение тренера является важным решением на следующий цикл. Чем скорее оно будет принято, тем лучше”, - приводит слова Роналдо Marca.

48-летний Диниз тренирует “Флуминенсе” с 2022 года. В чемпионате Бразилии клуб под его руководством занял третье место.

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