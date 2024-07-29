Легендарный Пидкок совершил невероятный камбек и выиграл золото Олимпиады в маунтинбайке

Сегодня в рамках Олимпиады-2024 состоялась мужская гонка кросс-кантри по маунтинбайку.

Гонка получилась просто невероятно драматичной, а золото на своей второй Олимпиаде подряд выиграл легендарный британец Том Пидкок.

По ходу гонки Пидкок проколол шину и отстал от лидеров аж на 36 секунд и опустился на девятое место. Однако британцу удалось совершить невероятный камбек и обогнать на финише француза Виктора Коретцки на 0,09 секунды.

Третьим финишировал представитель ЮАР Алан Хатерли, который отстал от Пидкока на 0,11 секунды.