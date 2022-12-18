Легендарный Маттеус назвал игрока, ставшим главным разочарованием ЧМ-2022

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал главным разочарованием чемпионата мира-2022.

“Безусловно, Роналду - главное разочарование чемпионата мира. Он стал полной противоположностью Месси. Криштиану навредил себе и команде эгоистичными поступками. Когда-то он был великим футболистом и топовым бомбардиром. Но он сам запятнал свое наследие. Мне сложно представить, что ему удастся найти себе новый клуб. Мне его даже немного жаль”, - приводит слова Маттеуса Bild.

37-летний Роналду на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти. Сборная Португалии дошла до ¼ финала, где проиграла сборной Марокко со счетом 0:1.

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