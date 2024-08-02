Легендарный Маррей оставил неожиданное сообщение после последнего матча в карьере

Вчера легендарный Энди Маррей сыграл свой последний матч в профессиональной теннисной карьере. Британский теннисист проиграл в четвертьфинале Олимпиады-2024 в парном разряде, где его партнером был Дэниэл Эванс.

После матча Маррей удивил своим сообщением в социальной сети X. Вместо красивой прощальной речи британец в шутку написал следующее:

“Никогда даже не любил теннис”.

Never even liked tennis anyway. — Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024

Когда Маррей последний раз покидал корт, он не сумел сдержать слез.

Маррей – бывшая первая ракетка мира. На первое место он поднялся в ноябре 2016 года. За свою карьеру Маррей трижды выигрывал турниры Большого шлема: Уимблдон в 2013 и 2016 годах, а также US Open в 2012.

Олимпиада – один из любимых турниров Маррея. Он выигрывал золото в Лондоне-2012 и в Рио-2016, а также выиграл серебро в миксте в Лондоне.