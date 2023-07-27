Легендарный испанский футболист объявил о завершении карьеры

Полузащитник “Реала Сосьедад” Давид Силва принял решение о завершении футбольной карьеры. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Причиной такого решения стала тяжелая травма, которую футболист получил во время предсезонных сборов. У хавбека диагностировано повреждение крестообразных связок колена.

37-летний Силва выступал за “Реал Сосьедад” с 2020 года. Он перешел в испанский клуб из “Манчестер Сити” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб 93 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 18 результативных передач. Ранее Силва также выступал за “Валенсию”, “Эйбар” и “Сельту”.

Силва является 4-кратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), 2-кратным обладателем Кубка Англии (2010/11, 2018/19), 2-кратным обладателем Кубка Испании (2007/08, 2019/20), 3-кратным обладатель Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019), 5-кратным обладателем Кубка английской лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

Силва с 2006 по 2018 год выступал за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 125 матчей, забил 35 голов и отдал 32 результативные передачи. Он является 2-кратным чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира-2010.