Легендарный Иньеста уже точно покинет японский клуб

Легендарный испанский футболист Андрес Иньеста покинет японский “Виссел Кобе” после окончания текущего сезона.

Об этом уже сообщили на официальном сайте клуба.

Ожидается, что 1 июня он проведет прощальный матч против “Хоккайдо Консадоле Саппоро”.

Известный футболист играет в Японии с 2018 года после перехода из “Барселоны”.

Всего он провел 133 матча за японскую команду, в которых забил 26 голов и отдал 25 голевых передач.