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Легендарный футболист Манчестер Сити получил работу в сборной Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 09:24
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Легендарный футболист Манчестер Сити получил работу в сборной Саудовской Аравии Фото: твиттер Ман Сити

Легендарный футболист Кот-д'Ивуара Яя Туре получил новую работу.

Он официально стал помощником главного тренера сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини.

О назначении африканца сообщила пресс-служба саудовской национальной команды на своем сайте.

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» был приглашен в сборную по просьбе итальянского наставника.

40-летний Туре уже имеет тренерский опыт. После завершения карьеры он работал в должности ассистента в донецком «Олимпике» и в грозненском «Ахмате».

До недавних пор он занимался развитием молодежи лондонского «Тоттенхэма».

Напомним, Манчини стал у руля сборной Саудовской Аравии минувшим летом. Если верить информации СМИ, то его контракт с национальной командой действителен до 2026 года, а зарплата по этому соглашению составляет около 20 миллионов евро в год.

Ранее также стало известно, что чемпионат мира в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии.

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