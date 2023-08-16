Легендарный Деку получил должность в "Барселоне"

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила назначении португальца Деку на должность спортивного директора.

“Деку будет отвечать за определение спортивной философии ”Барселоны", формирование команды вместе с тренером, а также возглавит футбольную секцию клуба", – говорится в заявлении каталонского клуба.

На этом посту он заменит Матеу Алемани, который уйдет в отставку 2 сентября.

45-летний Деку выступал за “Барселону” с 2004 по 2008 год. Всего он провел за испанский клуб 161 матч, забил 20 голов и отдал 45 результативных передач. В составе каталонцев Деку два раза стал чемпионом Испании в сезонах-2004/05, 2005/06, два раза выиграл Суперкубок Испании в 2005 и 2006 годах, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2005/06. Также он играл за “Коринтианс”, “Бенфику”, “Алверку”, “Салгейруш”, “Порту”, “Челси” и “Флуминенсе”.

Деку родился Бразилии, но затем принял португальское гражданство. Всего он провел за сборную Португалии 75 матчей, забил пять голов и отдал 19 результативных передач, а также получил восемь желтых карточек и одну красную карточку.