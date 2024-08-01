Легендарная! Симона Байлз второй раз в карьере выиграла золото в индивидуальном многоборье

Легендарная американская гимнастка Симона Байл стала олимпийской чемпионкой в самой пристижной в спортивной гимнастике дисциплине – индивидуальном многоборье.

27-летняя спортсменка допустила осечку на разновысоких брусьях, где судьи поставили ей довольно низкую оценку 13.733. Этот результат дал надежду на золото бразильянке Реббеке Андраде, которая на данном снаряде получила оценку 14.666.

Однако в опорном прыжке и на бревне Байлз была успешнее, а в итоге победительницу пришлось определять на вольных упражнениях.

Андраде отлично выполнила вольные упражнения и судьм ей поставили 14.033, но Байлз показала просто космический уровень, получив 15.066.

В итоге Байлз финишировала первой с результатом 59.131, Андраде набрала 57.932, а третье место досталось американке Санисе Ли – 56.465.

Напомним, в Токио-2020 Байлз пропустила индивидуальное многборье из-за проблем с ментальным здоровьем. Однако в Рио-2016 она была олимпийской чемпионкой в данной дисциплине, а также выиграла три золота в других видах. В Париже-2024 Байлз уже выигрывала золото в командных соревнованиях.