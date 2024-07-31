Легендарная бразильская футболистка получила красную карточку и покинула поле со слезами

В среду, 31 июля, проходят заключительные матчи группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде среди женщин. Сборная Бразилии сыграла против Испании.

В этой игре произошла настоящая драма для легендарной бразильской футболистки - Марты. 38-летняя нападающая получила прямую красную карточку на 45+6 минуте и покинула поле досрочно. Во время этого, она расплакалась. Все дело в том, что Бразилия рискует не пройти в плей-офф и эта игра для Марты может стать последней на Олмпийских играх.

Marta is in tears after being sent off in what could be her last Olympics game 💔 pic.twitter.com/Ecm21q1DBJ — B/R Football (@brfootball) July 31, 2024

Марта - бразильская футболистка, нападающая, считается одной из лучших футболисток в мире. Долгое время выступала за шведский клуб Умео, вместе с которым четыре раза выигрывала чемпионат Швеции.

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в составе женской сборной Бразилии по футболу (Афины-2004 и Пекин-2008). Обладательница Золотой бутсы на Чемпионате мира среди женщин до 19 лет 2004 года; Золотой бутсы и Золотого мяча Чемпионата мира по футболу среди женщин 2007 года; титула Игрок года ФИФА среди женщин 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годов.

К слову, легендарная немецкая теннисистка Анжелика Кербер проиграла в четвертьфинале Олимпиады и завершила карьеру.