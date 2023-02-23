Легенда "Ювентуса" рассказал о несостоявшемся переходе в "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий “Ювентуса” и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал, что он мог перейти в “Манчестер Юнайтед”.

“Сэр Алекс Фергюсон хотел видеть меня в своей команде. Это было до, а затем и после 2000-го года. Он настаивал на моем трансфере”, - приводит слова Дель Пьеро Sky Sports.

48-летний Дель Пьеро выступал за “Ювентус” с 1993 по 2012 годы. Всего он он провел за клуб 705 матчей во всех турнирах, забил 290 голов и отдал 179 результативных передач. Также он играл за “Падову”, “Сидней” и “Дели Динамос”.

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