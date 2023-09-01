Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу

Переход защитника Леонардо Бонуччи из "Ювентуса" в немецкий футбольный клуб "Унион" был официально завершен.

О заключении контракта с футболистом сообщили в пресс-службе немецкого клуба.

Сам Бонуччи выразил радость по поводу этого нового этапа в своей карьере.

По словам опытного футболиста, для него особенно важно было решиться на свой первый переезд в иностранный клуб.

Он также выразил намерение использовать свой опыт, чтобы помочь команде на её пути в трех сложных соревнованиях. Напомним, что “Унион Берлин” завоевал право играть в групповом этапе Лиги чемпионов в новом сезоне. Также команды ведет борьбу в Бундеслиге и Кубке Германии.

36-летний итальянский защитник провел 12 лет в "Ювентусе". В сезоне 2017/2018 он защищал цвета итальянского "Милана".

В прошлом сезоне Бонуччи сыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя точными ударами.

По данным интернет-портала Transfermarkt, его ориентировочная стоимость составляет €1,5 млн.