Легенда Вест Хэма откровенно рассказал о своих психологических проблемах

Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио вот уже девять лет выступает на наивысшем уровне, будучи игроком команды АПЛ. Но, если некоторым это доставляет удовольствие, то вот 34-летний форвард от этого ощущал всё большее давление.

Этому, как рассказал Антонио в подкасте High Performance, способствовал развод с женой. И это в период, который должен был быть одним из самых счастливых – когда Вест Хэм выиграл Лигу конференций:

«Я переживал из-за развода, и все такое, и честно говоря, я не мог это понять. После того, как мы выиграли, вся команда гуляла, некоторые не спали по два дня, все просто напивались. Я же спал в автобусе и вернулся в отель. Я был просто психологически истощен через все, что происходило вне футбола».

Причём, осознание, что он выиграл европейский турнир к нему пришло не сразу:

«Вероятно, в декабре я оказался в лучшем месте, когда я сказал себе: «Боже мой, я выиграл европейский турнир. Тогда же я понял, что я не наслаждаюсь футболом. Во время игр я думал «Мне это не нравится». Я чувствовал себя достаточно негативно».

В декабре 2022 года он обратился за помощью сначала к клубным врачам, а потом и к терапевтам. Сейчас он каждую неделю проходит сеансы, а продолжать терапию он планирует ещё два года. Но Антонио не намерен уходить из футбола, а хочет продолжить играть ещё как минимум три года.