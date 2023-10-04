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Легенда Тоттенхэма обратился к Клоппу с предложением переиграть финал ЛЧ 2018/19

Новости футбола Сегодня, 13:52
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Легенда Тоттенхэма обратился к Клоппу с предложением переиграть финал ЛЧ 2018/19 Легенда лондонского футбольного клуба Тоттенхэм Ян Вертнонген отреагировал на слова Юргена Клоппа, который хочет переиграть поединок 7-го тура АПЛ Тоттенхэм - Ливерпуль (2:1).

Легенда лондонского футбольного клуба Тоттенхэм Ян Вертнонген отреагировал на слова Юргена Клоппа, который хочет переиграть поединок 7-го тура АПЛ Тоттенхэм - Ливерпуль (2:1).

30 октября судья ошибочно отменил гол Луиса Диаса из-за офсайда. Недавно PGMOL опубликовала запись разговоров рефери и арбитров VAR. АПЛ признала ошибку судей.

Наставник красных Юрген Клопп предложил переиграть поединок, однако популярный аккаунт в Twitter The Spurs Web быстро нашел, что ответить Клоппу:

«Если матч с «Ливерпулем» будет переигран, это создаст огромный прецедент. Увидимся в Мадриде, Юрген!», - намекая на финал ЛЧ 2018/19, когда шпоры уступили Ливерпулю 0:2.

Тогда на 2-й минуте матча рефери назначил спорный пенальти в ворота Тоттенхэма, который реализовал Салах. Мяч попал чуть ниже плеча Сиссоко, а после завершения поединка VAR признал свою ошибку, но поединок, естественно, не переигрывали.

Вертонгену понравилась идея повторить финал ЛЧ 2018/19. Бельгиец написал в Twitter: «Считайте и меня!».

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