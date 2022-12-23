Легенда сборной Мексики перешел в "Салернитану"

Пресс-служба "Салернитаны" на официальном сайте объявила о переходе вратаря “Америки” Гильермо Очоа.

Голкипер достался итальянскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

37-летний Очоа выступал за “Америку” с 2004 по 2011 год, а также с 2019 года. Всего он провел за клуб 424 матча и пропустил 525 голов. Также играл за “Сан-Луис”, “Аяччо”, “Малагу”, “Гранаду” и “Стандард”. За сборную Мексики сыграл 135 матчей.

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